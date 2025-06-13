Безопасная Уфа: в башкирской столице пройдут проверки водителей

Сегодня в Уфе стартует масштабная операция по проверке водителей, призванная повысить безопасность на дорогах и предотвратить нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за тем, чтобы за рулем не оказывались водители в состоянии опьянения, а также контролировать соблюдение норм перевозки детей и пассажиров.
Инициатива направлена на то, чтобы сделать дороги города более безопасными для всех участников движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, будь то пьяный водитель или другие опасные ситуации, то можете сообщить о таких фактах по горячей линии МВД по Республике Башкортостан по телефону: 8 (347) 279−32−92.
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