Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безопасная Уфа: в башкирской столице пройдут проверки водителей

В Уфе пройдут массовые проверки водителей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Уфе стартует масштабная операция по проверке водителей, призванная повысить безопасность на дорогах и предотвратить нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за тем, чтобы за рулем не оказывались водители в состоянии опьянения, а также контролировать соблюдение норм перевозки детей и пассажиров.

Инициатива направлена на то, чтобы сделать дороги города более безопасными для всех участников движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, будь то пьяный водитель или другие опасные ситуации, то можете сообщить о таких фактах по горячей линии МВД по Республике Башкортостан по телефону: 8 (347) 279−32−92.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.