Безопасная Уфа: в башкирской столице пройдут проверки водителей

Инициатива направлена на то, чтобы сделать дороги города более безопасными для всех участников движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, будь то пьяный водитель или другие опасные ситуации, то можете сообщить о таких фактах по горячей линии МВД по Республике Башкортостан по телефону: 8 (347) 279−32−92.