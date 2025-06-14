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Программа ПМЭФ в 2025 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

ПМЭФ-2025 проводится ежегодно с 1997 года. Что подготовили организаторы в этом году? Раскрываем ключевые темы, которые совсем скоро окажутся в центре внимания.

Екатерина Бритова
Автор Новости Mail
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Источник: Пресс-служба

ПМЭФ — одно из крупнейших явлений на мировой арене. Ежегодно объединяет лидеров бизнеса, политики, науки и общественных организаций. Форум — площадка для обсуждения и анализа острых экономических вопросов. Предоставляет возможность для налаживания деловых контактов и поиска инвестиций для перспективных проектов.

Даты и место проведения ПМЭФ

XXVIII Петербургский международный экономический форум состоится 18−21 июня. Локация проведения — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Ключевые темы обсуждения

«Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — ведущая тема ПМЭФ-2025. В рамках мероприятия гости обсудят управление и социально-экономическое развитие страны. Затронут вопросы цифровизации, экологии, здравоохранения, транспорта, культуры, туризма, образования и науки. В этом году обозначили пять тематических сессий.

  • Мировая экономика — развитие и укрепление связей с дружественными странами, преобразование структуры экономических институтов.
  • Российская экономика — расширение и повышение устойчивости экономического, промышленного и финансового сектора страны, развитие малого и среднего бизнеса, а также регулирование и укрепление национальной валюты.
  • Среда для жизни — экологическая повестка, климатические инициативы, зеленая энергетика и урбанистические решения.
  • Технологии — развитие искусственного интеллекта, квантовых и биотехнологий, обеспечение технологического суверенитета и создание собственных инновационных экосистем.
  • Человек в новом мире — укрепление человеческого потенциала, модернизация соцполитики, здравоохранения и образования с использованием цифровых решений.

Подробный план Петербургского международного экономического форума

ПМЭФ традиционно объединяет ведущих экспертов, бизнесменов, политиков и общественных деятелей со всего мира. Программа XXVIII форума охватывает несколько направлений.

Деловая программа ПМЭФ

Форум продлится четыре дня, на период которых запланировали около 300 мероприятий. В них примут участие более 1000 спикеров и экспертов. Запланировано три бизнес-завтрака, 15 бизнес-диалогов, встречи с представителями стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. Деловая часть охватывает блоки:

  • МСП — поддержка предпринимательства и поиск новых талантов, развитие цифровых активов;
  • лекарственная безопасность — доступность лекарств, в частности для лечения редких заболеваний;
  • креативная индустрия — современное искусство, тренды, ценности.

Гости смогут посетить пространства «Территория инноваций», «Здоровье общества», «Урбан Хаб», «ВиноГрад», «Гостиная губернаторов», «Душа России» и зону делового общения Roscongress International.

Образовательные мероприятия ПМЭФ

Во время проведения форума будет работать Академия ПМЭФ — площадка, направленная на развитие профессиональных и личных навыков студентов. Ее цель — объединить знания из разных отраслей и направить их на развитие предпринимательства. В рамках программы академии организуют выступления ведущих экспертов и дискуссии в формате открытого диалога, а также встречи с представителями органов власти и руководителями крупных компаний и корпораций.

Для школьников от 14 до 17 лет будет доступна образовательная программа «ПМЭФ. Юниор» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». В ней смогут принять участие лидеры общеобразовательных учебных учреждений и победители всероссийских олимпиад. Представители молодого поколения смогут продемонстрировать свои проекты и получить по ним оценку от лидеров страны.

Программа молодежного дня

Для молодежи, помимо Академии ПМЭФ и «ПМЭФ. Юниор», планируются практико-ориентированные лекции, мастер-классы и экспертные сессии. В качестве наставников выступят владельцы бизнеса и представители крупных международных компаний, расскажут о действующих механизмах развития экономики, которые используют в своей деятельности.

На площадке форума будет работать «Детская редакция» — проект для ребят 12−19 лет. Юным корреспондентам предоставят возможность задать интересующие вопросы главам государств, лидерам экономической отрасли, экспертам и спикерам мероприятия.

Площадка «Потенциал страны» — еще одно направление молодежного дня. Ориентирована на молодых специалистов и выпускников вузов. В официальных ботах и каналах представят актуальные вакансии участников ПМЭФ-2025.

Культурная программа ПМЭФ

Для гостей форума организуют обширную культурную программу. В Санкт-Петербурге пройдут «Петербургские сезоны» — традиционный фестиваль, который ежегодно объединяет ценителей искусства, кино и музыки. Посетителей ждут более 40 мероприятий, которые охватят как классическое, так и современное искусство.

В рамках ПМЭФ-25 запланирован волонтерский командный квест «Чистые игры». Сочетает игровой нетворкинг и экологическую инициативу. С помощью мобильного приложения группам от двух до четырех человек предстоит собирать мусор на Канонерском острове. Игра включает элементы экскурсии, завершится пикником и церемонией награждения.

Спортивные игры ПМЭФ

Параллельно с деловой программой форума пройдут спортивные активности. В их число включены:

  • Кубок Победы по конному спорту;
  • Регата имени Игоря Ченцова;
  • гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup;
  • международная велосипедная гонка «Золото Ладоги»;
  • бизнес-регаты изданий «КоммерсантЪ» и «Ведомости»;
  • кубки по хоккею, баскетболу, гольфу, сквошу, конкуру, паделу от Росконгресса;
  • шахматный вечер;
  • премия «Чемпион»;
  • Вечерняя лига настольного тенниса;
  • игра по бадминтону РФ — Индонезия;
  • забег «Борись и побеждай»;
  • турнир «Белые ночи» Российского падел тура-2025;
  • гала-шоу велогонки «Белые ночи»;
  • SUP-заплыв «Шкулев Холдинг»;
  • Кубок ПМЭФ среди молодежных команд по мини-лапте;
  • фестиваль «Паруса Кронштадта»;
  • мотошоу Stunt Show;
  • встреча по боксу РФ — сборная мира.

Расписание ПМЭФ-2025 по дням

Форум включает тематические сессии и дискуссии. Они направлены на диалог между бизнесом, властью, наукой и обществом.

Первый день: 18 июня

Форум начнется с тематического блока «Кадры». Обсудят формирование стартапов, методики улучшения предпринимательской деятельности, включая роль ИИ, которую разберут в рамках направления «Продвижение через сервисы». Затронут кадровые проблемы, которые касаются дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.

В этот же день пройдут сессии «МСП и государство» и «Акселерация МСП». Блоки посвящены вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса с государственными структурами, мерам поддержки и новым возможностям развития. Участники обсудят механизмы регулирования, цифровизацию сервисов.

В рамках «ВЭД» проанализируют новые форматы международного сотрудничества, логистические маршруты, экспортные направления. В центре внимания — расширение деловых связей с другими странами, развитие торговли и адаптация бизнеса к новым правилам мировой экономики. Завершится первый день пленарной сессией.

Второй день: 19 июня

Гости обсудят, какой должна быть современная система образования в России и как создать эффективные инструменты для ее развития. Отдельное внимание будет уделено тому, как в условиях геополитической нестабильности выстроить устойчивую промышленную политику и внешнюю торговлю.

Также поднимут тему беспилотных технологий. Эксперты обсудят, как быстрее внедрять дроны в сферу воздушного, наземного и водного транспорта, какие барьеры предстоит преодолеть для этого.

Третий день: 20 июня

День будет посвящен роли культуры, туризма и цифровых технологий в формировании современного образа России. Обсуждение начнется с темы туристического бренда как инструмента привлечения инвестиций. В рамках сессии дадут оценку культурному коду России: его ценностям, традициям и потенциалу в международной коммуникации. Участники узнают, как сохранить национальную идентичность в условиях глобализации.

Завершит день разговор о цифровой трансформации. Обсудят развитие российских платформ, поддержку IT-компаний и адаптацию интернет-рекламы к изменениям на рынке.

Четвертый день: 21 июня

В финальный день гости обсудят новые формы международного сотрудничества в сфере здравоохранения, необходимость обеспечить доступ к качественным зарубежным препаратам, а также инновационные подходы к госзакупкам. Представят лучшие проекты 2025 года, направленные на развитие социальной сферы, креативной индустрии, экологии и технологического суверенитета.

Уделят внимание вопросам формирования гражданского общества и растущей роли молодежных сообществ. Состоится дискуссия о взаимодействии передовых технологий с искусственным интеллектом и необходимости его своевременного регулирования.