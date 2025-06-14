Программа ПМЭФ в 2025 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

ПМЭФ — одно из крупнейших явлений на мировой арене. Ежегодно объединяет лидеров бизнеса, политики, науки и общественных организаций. Форум — площадка для обсуждения и анализа острых экономических вопросов. Предоставляет возможность для налаживания деловых контактов и поиска инвестиций для перспективных проектов.
Даты и место проведения ПМЭФ
XXVIII Петербургский международный экономический форум состоится
Ключевые темы обсуждения
«Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — ведущая тема ПМЭФ-2025. В рамках мероприятия гости обсудят управление и социально-экономическое развитие страны. Затронут вопросы цифровизации, экологии, здравоохранения, транспорта, культуры, туризма, образования и науки. В этом году обозначили пять тематических сессий.
- Мировая экономика — развитие и укрепление связей с дружественными странами, преобразование структуры экономических институтов.
- Российская экономика — расширение и повышение устойчивости экономического, промышленного и финансового сектора страны, развитие малого и среднего бизнеса, а также регулирование и укрепление национальной валюты.
- Среда для жизни — экологическая повестка, климатические инициативы, зеленая энергетика и урбанистические решения.
- Технологии — развитие искусственного интеллекта, квантовых и биотехнологий, обеспечение технологического суверенитета и создание собственных инновационных экосистем.
- Человек в новом мире — укрепление человеческого потенциала, модернизация соцполитики, здравоохранения и образования с использованием цифровых решений.
Подробный план Петербургского международного экономического форума
ПМЭФ традиционно объединяет ведущих экспертов, бизнесменов, политиков и общественных деятелей со всего мира. Программа XXVIII форума охватывает несколько направлений.
Деловая программа ПМЭФ
- МСП — поддержка предпринимательства и поиск новых талантов, развитие цифровых активов;
- лекарственная безопасность — доступность лекарств, в частности для лечения редких заболеваний;
- креативная индустрия — современное искусство, тренды, ценности.
Гости смогут посетить пространства «Территория инноваций», «Здоровье общества», «Урбан Хаб», «ВиноГрад», «Гостиная губернаторов», «Душа России» и зону делового общения Roscongress International.
Образовательные мероприятия ПМЭФ
Во время проведения форума будет работать Академия ПМЭФ — площадка, направленная на развитие профессиональных и личных навыков студентов. Ее цель — объединить знания из разных отраслей и направить их на развитие предпринимательства. В рамках программы академии организуют выступления ведущих экспертов и дискуссии в формате открытого диалога, а также встречи с представителями органов власти и руководителями крупных компаний и корпораций.
Для школьников от 14 до 17 лет будет доступна образовательная программа «ПМЭФ. Юниор» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». В ней смогут принять участие лидеры общеобразовательных учебных учреждений и победители всероссийских олимпиад. Представители молодого поколения смогут продемонстрировать свои проекты и получить по ним оценку от лидеров страны.
Программа молодежного дня
Для молодежи, помимо Академии ПМЭФ и «ПМЭФ. Юниор», планируются практико-ориентированные лекции, мастер-классы и экспертные сессии. В качестве наставников выступят владельцы бизнеса и представители крупных международных компаний, расскажут о действующих механизмах развития экономики, которые используют в своей деятельности.
На площадке форума будет работать «Детская редакция» — проект для ребят 12−19 лет. Юным корреспондентам предоставят возможность задать интересующие вопросы главам государств, лидерам экономической отрасли, экспертам и спикерам мероприятия.
Площадка «Потенциал страны» — еще одно направление молодежного дня. Ориентирована на молодых специалистов и выпускников вузов. В официальных ботах и каналах представят актуальные вакансии участников ПМЭФ-2025.
Культурная программа ПМЭФ
Для гостей форума организуют обширную культурную программу. В Санкт-Петербурге пройдут «Петербургские сезоны» — традиционный фестиваль, который ежегодно объединяет ценителей искусства, кино и музыки. Посетителей ждут более 40 мероприятий, которые охватят как классическое, так и современное искусство.
В рамках ПМЭФ-25 запланирован волонтерский командный квест «Чистые игры». Сочетает игровой нетворкинг и экологическую инициативу. С помощью мобильного приложения группам от двух до четырех человек предстоит собирать мусор на Канонерском острове. Игра включает элементы экскурсии, завершится пикником и церемонией награждения.
Спортивные игры ПМЭФ
Параллельно с деловой программой форума пройдут спортивные активности. В их число включены:
- Кубок Победы по конному спорту;
- Регата имени Игоря Ченцова;
- гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup;
- международная велосипедная гонка «Золото Ладоги»;
- бизнес-регаты изданий «КоммерсантЪ» и «Ведомости»;
- кубки по хоккею, баскетболу, гольфу, сквошу, конкуру, паделу от Росконгресса;
- шахматный вечер;
- премия «Чемпион»;
- Вечерняя лига настольного тенниса;
- игра по бадминтону РФ — Индонезия;
- забег «Борись и побеждай»;
- турнир «Белые ночи» Российского падел тура-2025;
- гала-шоу велогонки «Белые ночи»;
- SUP-заплыв «Шкулев Холдинг»;
- Кубок ПМЭФ среди молодежных команд по мини-лапте;
- фестиваль «Паруса Кронштадта»;
- мотошоу Stunt Show;
- встреча по боксу РФ — сборная мира.
Расписание ПМЭФ-2025 по дням
Форум включает тематические сессии и дискуссии. Они направлены на диалог между бизнесом, властью, наукой и обществом.
Первый день: 18 июня
Форум начнется с тематического блока «Кадры». Обсудят формирование стартапов, методики улучшения предпринимательской деятельности, включая роль ИИ, которую разберут в рамках направления «Продвижение через сервисы». Затронут кадровые проблемы, которые касаются дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.
В этот же день пройдут сессии «МСП и государство» и «Акселерация МСП». Блоки посвящены вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса с государственными структурами, мерам поддержки и новым возможностям развития. Участники обсудят механизмы регулирования, цифровизацию сервисов.
В рамках «ВЭД» проанализируют новые форматы международного сотрудничества, логистические маршруты, экспортные направления. В центре внимания — расширение деловых связей с другими странами, развитие торговли и адаптация бизнеса к новым правилам мировой экономики. Завершится первый день пленарной сессией.
Второй день: 19 июня
Гости обсудят, какой должна быть современная система образования в России и как создать эффективные инструменты для ее развития. Отдельное внимание будет уделено тому, как в условиях геополитической нестабильности выстроить устойчивую промышленную политику и внешнюю торговлю.
Также поднимут тему беспилотных технологий. Эксперты обсудят, как быстрее внедрять дроны в сферу воздушного, наземного и водного транспорта, какие барьеры предстоит преодолеть для этого.
Третий день: 20 июня
День будет посвящен роли культуры, туризма и цифровых технологий в формировании современного образа России. Обсуждение начнется с темы туристического бренда как инструмента привлечения инвестиций. В рамках сессии дадут оценку культурному коду России: его ценностям, традициям и потенциалу в международной коммуникации. Участники узнают, как сохранить национальную идентичность в условиях глобализации.
Завершит день разговор о цифровой трансформации. Обсудят развитие российских платформ, поддержку IT-компаний и адаптацию интернет-рекламы к изменениям на рынке.
Четвертый день: 21 июня
В финальный день гости обсудят новые формы международного сотрудничества в сфере здравоохранения, необходимость обеспечить доступ к качественным зарубежным препаратам, а также инновационные подходы к госзакупкам. Представят лучшие проекты 2025 года, направленные на развитие социальной сферы, креативной индустрии, экологии и технологического суверенитета.
Уделят внимание вопросам формирования гражданского общества и растущей роли молодежных сообществ. Состоится дискуссия о взаимодействии передовых технологий с искусственным интеллектом и необходимости его своевременного регулирования.