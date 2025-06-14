Программа ПМЭФ в 2025 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

Во время проведения форума будет работать Академия ПМЭФ — площадка, направленная на развитие профессиональных и личных навыков студентов. Ее цель — объединить знания из разных отраслей и направить их на развитие предпринимательства. В рамках программы академии организуют выступления ведущих экспертов и дискуссии в формате открытого диалога, а также встречи с представителями органов власти и руководителями крупных компаний и корпораций.