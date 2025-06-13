Национальный аэропорт сообщил, что рейсы из Минска в Дубай отменены из-за ситуации в Израиле и Иране

Рейсы из Минска в Дубай отменяются из-за ситуации в Израиле и Иране, пишет БелТА со ссылкой на данные онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
Согласно информации, рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая, который должен был приземлиться в Минске 13 июня в 23.30, был отменен. Кроме того, также отменены рейсы указанной авиакомпании на субботу, 14 июня: из Минска в Дубай с вылетов в 00.30 и 13.30 из Дубая с прилетом в Минск в 12.30 и 23.30.
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