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Национальный аэропорт сообщил, что рейсы из Минска в Дубай отменены из-за ситуации в Израиле и Иране

Рейсы из Минска в Дубай отменяются из-за ситуации в Израиле и Иране.

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Источник: Комсомольская правда

Рейсы из Минска в Дубай отменяются из-за ситуации в Израиле и Иране, пишет БелТА со ссылкой на данные онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».

Согласно информации, рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая, который должен был приземлиться в Минске 13 июня в 23.30, был отменен. Кроме того, также отменены рейсы указанной авиакомпании на субботу, 14 июня: из Минска в Дубай с вылетов в 00.30 и 13.30 из Дубая с прилетом в Минск в 12.30 и 23.30.

Ранее мы писали, что летевший из Минска в Дубай самолет вынужденно совершил посадку в Баку.

Вместе с тем МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

Тем временем МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси.

Кроме того, молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило.

А еще в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.