Национальный аэропорт сообщил, что рейсы из Минска в Дубай отменены из-за ситуации в Израиле и Иране

Согласно информации, рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая, который должен был приземлиться в Минске 13 июня в 23.30, был отменен. Кроме того, также отменены рейсы указанной авиакомпании на субботу, 14 июня: из Минска в Дубай с вылетов в 00.30 и 13.30 из Дубая с прилетом в Минск в 12.30 и 23.30.