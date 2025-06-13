Оренбургский суд оставил без изменений приговор банде «Близнецы» и ее главарю Кутнию

«Первый раз, когда ребята приехали, я сразу отдал деньги без разговоров. Во второй раз, когда требовали уже 300 тысяч, мне дали пару лещей. Месяца через два снова приехали совсем другие люди, представились также “Близнецы”, сумма уже была названа — миллион»,