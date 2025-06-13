Солнце, экран, возраст: почему портится зрение и как это контролировать

— Непонимание того, что со многими изменениями в глазах, которые начинают проявляться с возрастом, могут справляться современные методы медицины — одна из основных причин, почему люди откладывают визит к врачу. Так и с пресбиопией. Ведь далеко не каждый знает о существующих способах коррекции зрения на сегодня. И, например, о возможности чередовать очки и контактные линзы, выбирая наиболее удобный для себя вариант в определенных условиях. Современная диагностика занимает 20−30 минут и включает проверку остроты зрения, оценку состояния сетчатки и выписку рецепта на очки. Чуть больше времени может занять подбор контактных линз, потому что потребуется научиться снимать и надевать контактные линзы под присмотром профессионала, — добавила Корнилова.