С 16 июня в переулке Газетном в Ростове появятся новые платные парковки

Новые парковочные зоны появятся по следующим адресам:
- пер. Газетный, 54−48, — платная парковка № 1108 на восемь машино-мест;
- пер. Газетный, 49, — парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами, № 9079 на два места;
- пер. Газетный, 53−49, — платная парковка № 1143 на девять мест;
- пер. Газетный, 75/36, — платная парковка № 1155 на четыре места.
Граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в переулке Газетном на участке от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской, могут обратиться для оформления резидентного парковочного разрешения, дающего право на бесплатную парковку на этой территории.