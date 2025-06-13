С 16 июня в переулке Газетном в Ростове появятся новые платные парковки

Граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в переулке Газетном на участке от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской, могут обратиться для оформления резидентного парковочного разрешения, дающего право на бесплатную парковку на этой территории.