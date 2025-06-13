Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 16 июня в переулке Газетном в Ростове появятся новые платные парковки

Ростовская область, 13 июня 2025. DON24.RU. С 16 июня в переулке Газетном в Ростове введут в эксплуатацию новые платные парковки. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Как создавалась новая Россия
Источник: Don24.ru

Новые парковочные зоны появятся по следующим адресам:

  • пер. Газетный, 54−48, — платная парковка № 1108 на восемь машино-мест;
  • пер. Газетный, 49, — парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами, № 9079 на два места;
  • пер. Газетный, 53−49, — платная парковка № 1143 на девять мест;
  • пер. Газетный, 75/36, — платная парковка № 1155 на четыре места.

Граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в переулке Газетном на участке от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской, могут обратиться для оформления резидентного парковочного разрешения, дающего право на бесплатную парковку на этой территории.