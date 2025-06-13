Первый заказанный для Ростовской области «Метеор» успешно прошел испытания

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», предназначенное для Ростовской области, успешно завершило испытания двигателей и отладки оборудования на ходу.
В ходе наладочного выхода, проведенного 12 июня, специалисты «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» проверили работу главных двигателей и бортового оборудования. Об этом сообщается в тг-канале предприятия.
Новый «Метеор» подтвердил заявленные характеристики, развив скорость 72 км/ч в крыльевом режиме. Это современное судно, построенное на производственной площадке в Чкаловске, было спущено на воду 29 апреля и станет частью транспортной инфраструктуры Ростовской области.
В итоге судно своим ходом прибудет в Ростовскую область.
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