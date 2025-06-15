Участники ПМЭФ в 2025 году: состав спикеров, порядок и стоимость регистрации

ПМЭФ-2025 — пространство для диалога самых влиятельных игроков мировой экономики, политики и науки. В нем формируют стратегические решения, обсуждают глобальные тренды и заключают многомиллионные соглашения, которые способны повлиять на будущее целых отраслей и регионов России.
Какие страны примут участие на ПМЭФ
Полный список спикеров ПМЭФ
В форуме примут участие более 600 спикеров. В их число войдут официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместитель президента Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Малайзии Сализа Абдулла, первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Ассоциации журналистов Саудовской Аравии Адван Аль-Ахмари, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, основатель Open Village Владислав Копица, статс-секретарь — заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко и глава Республики Саха Айсен Николаев.
Кто может принять участие на ПМЭФ
Посетить мероприятие смогут:
- крупные корпорации и представители МСП;
- делегации от федеральных и региональных органов власти;
- аккредитованные представители СМИ;
- волонтеры, желающие принять участие в организации и проведении ПМЭФ;
- молодое поколение — в рамках Международного молодежного экономического форума.
Как подать заявку на участие
Стать участником мероприятия можно только после прохождения процедуры регистрации. Она включает несколько шагов.
1. Зарегистрируйтесь в ЕЛК
Зайдите на сайт oscongress.org. Заполните информацию об участнике: паспортные данные, контакты, сведения об организации. Выберите нужное мероприятие, так как платформа предназначается для регистрации на все события Фонда Росконгресса.
2. Дождитесь подтверждения
На электронную почту, которую укажете при регистрации, поступит письмо с логином и паролем. Эти сведения потребуются для входа в личный кабинет.
3. Оплатите участие
После подачи заявки в ЕЛК будет доступна оплата участия в форуме — проведите ее удобным способом.
4. Следите за статусом
После оплаты дождитесь информацию о готовности аккредитованного беджа участника. Для его изготовления потребуется загрузить фотографию заявителя. Сведения обрабатываются в среднем три дня.
5. Получите бедж
Забрать бедж можно лично: его отдают при предъявлении паспорта и по доверенности. Место выдачи — Центр аккредитации Фонда Росконгресса, филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Если планируете посетить мероприятие
Стоимость участия на ПМЭФ
Для посещения всех тематических сессий форума потребуется приобрести пакет «Участник». Его стоимость составляет 1 485 000 рублей. Но в нем не предусматривается проход на пленарное заседание и дискуссии по специальным приглашениям. От одной организации, если ее делегацию возглавляет глава компании, могут присутствовать не более шести представителей. При отсутствии гендиректора вводится ограничение в четыре человека.
Динамика участников ПМЭФ прошлых лет
За время работы форум объединил 139 стран, более 1000 спикеров и модераторов. Было подписано соглашений на общую сумму 6,492 триллиона рублей. Сводная таблица с данными предыдущих лет поможет наглядно оценить рост числа участников, деловых сессий и заключенных соглашений ПМЭФ.
|Участники
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Количество участников
|19 000
|Пандемия COVID-19
|13 500
|14 000
|17 000
|21 000
|Количество деловых мероприятий
|170
|Пандемия COVID-19
|190
|214
|200
|322
|Количество подписанных соглашений
|745
|Пандемия COVID-19
|890
|695
|900
|1073