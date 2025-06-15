Участники ПМЭФ в 2025 году: состав спикеров, порядок и стоимость регистрации

Для посещения всех тематических сессий форума потребуется приобрести пакет «Участник». Его стоимость составляет 1 485 000 рублей. Но в нем не предусматривается проход на пленарное заседание и дискуссии по специальным приглашениям. От одной организации, если ее делегацию возглавляет глава компании, могут присутствовать не более шести представителей. При отсутствии гендиректора вводится ограничение в четыре человека.