В Самаре состоялись соревнования по кинологическому спорту

Состязания (0+) организовали в областном центре на стадионе в парке Гагарина. Об этом сообщили представители регионального Минспорта.
Всего было три турнира. В том числе трасса для участников проекта «Первые шаги», чемпионат губернии в дисциплине «аджилити-джампинг» и соревнование юниоров и девушек в направлении «аджилити-стандарт».
Ранее подобные состязания (0+) проходили в селе Подстепки под Тольятти. Участвовали около 40 владельцев собак.
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