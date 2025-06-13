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В Самаре состоялись соревнования по кинологическому спорту

Состязания (0+) организовали в областном центре на стадионе в парке Гагарина.

Как создавалась новая Россия

Состязания (0+) организовали в областном центре на стадионе в парке Гагарина. Об этом сообщили представители регионального Минспорта.

Всего было три турнира. В том числе трасса для участников проекта «Первые шаги», чемпионат губернии в дисциплине «аджилити-джампинг» и соревнование юниоров и девушек в направлении «аджилити-стандарт».

Ранее подобные состязания (0+) проходили в селе Подстепки под Тольятти. Участвовали около 40 владельцев собак.

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