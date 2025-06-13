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БЖД выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Польшей

БЖД предлагает Польше возобновить пассажирское сообщение.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

БЖД выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Польшей. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Сообщается, что в период с 10 по 13 июня в китайском городе Циндао под председательством Государственной администрации железных дорог Китайской Народной Республики прошла 52-я сессия Совещания Министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Делегацию БЖД на данном мероприятии возглавил заместитель начальника организации «Белорусская железная дорога» Владимир Быцкевич.

В БЖД обратили внимание, что при учете высокой заинтересованности граждан на возобновление пассажирского сообщения между Беларусью и Польшей, замначальника обратился к делегации Польши с предложением, которое касается рассмотрения возможности восстановления международного и приграничного регионального сообщения между двумя странами.

Ранее Национальный аэропорт сообщил, что рейсы из Минска в Дубай отменены из-за ситуации в Израиле и Иране.

Тем временем Польша вновь продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью.

Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.

А еще Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.