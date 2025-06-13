БЖД выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Польшей

В БЖД обратили внимание, что при учете высокой заинтересованности граждан на возобновление пассажирского сообщения между Беларусью и Польшей, замначальника обратился к делегации Польши с предложением, которое касается рассмотрения возможности восстановления международного и приграничного регионального сообщения между двумя странами.