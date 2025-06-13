Рабочие обнаружили человеческие костные останки в песчаном карьере под Пинском

В пресс-службе отметили, что фрагменты костей изъяли и направили на экспертизу. Специалист во время исследования установил, что костные останки являются частями скелетов не менее двух человек (с учетом наличия фрагментов двух черепов). Кроме того, давность захоронения составляет более 80 лет.