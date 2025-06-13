Рабочие обнаружили человеческие костные останки в песчаном карьере под Пинском. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в милицию обратился рабочий дорожного ремонтно-строительного управления. Он сказал, что неподалеку от деревни Дубое Пинского района во время работ по разработке песчаного карьера бригада нашла костные останки.
В пресс-службе отметили, что фрагменты костей изъяли и направили на экспертизу. Специалист во время исследования установил, что костные останки являются частями скелетов не менее двух человек (с учетом наличия фрагментов двух черепов). Кроме того, давность захоронения составляет более 80 лет.
В ГКСЭ добавили, что по словам местных жителей, в период Первой Мировой войны на указанной территории располагался немецкий госпиталь.
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