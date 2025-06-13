Башкирия вошла в ТОП-5 лидеров по инвестициям из Турции

По словам Арсена Аюпова, Башкортостан попал в число ведущих российских регионов, которые привлекают внимание турецких инвесторов. Эта информация была подтверждена и в республиканском министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. В прошлом году Турция заняла второе место по объему внешнеэкономического оборота с Башкирией, составив 10,7% от общего товарооборота. При этом экспорт из республики составил 89,4%, а импорт — 10,6%.