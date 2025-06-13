Башкирия вошла в ТОП-5 лидеров по инвестициям из Турции

В последние годы Башкирия становится все более привлекательной для иностранных инвесторов, и особенно для турецких партнеров. Как рассказала газета «Республика Башкортостан», об этом стало известно в ходе передачи «Турецкий хаб» на радиостанции «Вести ФМ». Арсен Аюпов, председатель российско-турецкой рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей, поделился позитивными новостями о взаимовыгодном сотрудничестве двух регионов.
По словам Арсена Аюпова, Башкортостан попал в число ведущих российских регионов, которые привлекают внимание турецких инвесторов. Эта информация была подтверждена и в республиканском министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. В прошлом году Турция заняла второе место по объему внешнеэкономического оборота с Башкирией, составив 10,7% от общего товарооборота. При этом экспорт из республики составил 89,4%, а импорт — 10,6%.
2024 год стал активным для двусторонних отношений: более 20 взаимных визитов делегаций подтвердили стремление обеих сторон к сотрудничеству. Турецкие бизнесмены приняли участие в таких мероприятиях, как «Международная неделя бизнеса», форум легкой промышленности «ЛегПром» и нефтегазовый форум «Газ. Нефть. Технологии».
Одним из ярких примеров успешного взаимодействия стало открытие производства подъемных кранов под Уфой по турецкому проекту. Более того, в этом году иностранные инвесторы открыли новый ресторан в ТРЦ «Иремель», что свидетельствует о растущем интересе к башкирскому рынку.
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