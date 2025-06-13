flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

ДУБАЙ, 13 июн — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
«Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня», — заявил представитель авиаперевозчика.
«Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание рейсов. Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом», — заявили в пресс-службе.
Ранее Росавиация сообщила, что flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13−14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах — 3 тысячи человек.
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