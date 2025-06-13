«Люди приходят в себя»: почему многие браки распадаются в первый же год

— Сейчас в школьных программах появляется важный предмет «семьеведение», когда с малых лет детей учат пониманию, что семья и брак — это ответственность, ячейка общества, а не только секс и эмоции. Именно когда у человека есть понимание, что семья создается, чтобы рожать детей и идти вместе по жизни не только как любовники, но и как друзья, соратники, быть поддержкой друг другу, тогда он будет правильно подходить к созданию семьи и семейным ценностям, — говорит она.