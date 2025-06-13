Сайт Ростовской-на-Дону епархии повредили хакеры

Сайт Ростовской-на-Дону перестал нормально работать после хакерской атаки. Об этом сообщается на самом интернет-ресурсе.
— Наш сайт сейчас находится на реконструкции. Он был повреждён в результате преступной атаки хакеров. Мы работаем над его восстановлением, — сообщается на главной странице сайта епархии.
Также там отмечается, что можно перейти на официальную страницу епархии в соцсети «ВКонтакте» или на сайт храмов.
Сколько времени понадобится для восстановления нормальной работы интернет-ресурса, не сообщается.
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