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Сайт Ростовской-на-Дону епархии повредили хакеры

После атаки хакеров сайт Ростовской-на-Дону епархии начали восстанавливать.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сайт Ростовской-на-Дону перестал нормально работать после хакерской атаки. Об этом сообщается на самом интернет-ресурсе.

— Наш сайт сейчас находится на реконструкции. Он был повреждён в результате преступной атаки хакеров. Мы работаем над его восстановлением, — сообщается на главной странице сайта епархии.

Также там отмечается, что можно перейти на официальную страницу епархии в соцсети «ВКонтакте» или на сайт храмов.

Сколько времени понадобится для восстановления нормальной работы интернет-ресурса, не сообщается.

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