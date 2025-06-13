33-летний диагональный Романас Шкулявичус вернется в ВК «Нова»

«Команда выиграла девять тай-брейков из десяти. Тогда вышла в плей-офф и заняла восьмое место. Одним из главных героев был Шкулявичус, который был великолепен в атаке: показывал отличную эффективность и ставил рекорды по результативности, стал лучшим бомбардиром “регулярки”», — напомнили в местном коллективе.