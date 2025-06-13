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33-летний диагональный Романас Шкулявичус вернется в ВК «Нова»

Волейбольная команда из Самарской области продолжает рассказывать об обновлении состава перед стартом нового сезона Суперлиги.

Как создавалась новая Россия

Волейбольная команда из Самарской области продолжает рассказывать об обновлении состава перед стартом нового сезона Суперлиги.

В этот раз сообщили о возвращении 33-летнего диагонального Романаса Шкулявичуса. Мастер спорта, брал со сборной России Лигу наций. Выступал за «Грозный», «Кузбасс», «Динамо» и «Динамо-Урал».

«В составе москвичей дважды становился чемпионом страны, брал Кубок и дважды Суперкубок, а также Кубок ЕКВ», — уточнили представители волжан.

Часть карьеры провел в «Нове». Представители клуба выделили сезон 2017−2018.

«Команда выиграла девять тай-брейков из десяти. Тогда вышла в плей-офф и заняла восьмое место. Одним из главных героев был Шкулявичус, который был великолепен в атаке: показывал отличную эффективность и ставил рекорды по результативности, стал лучшим бомбардиром “регулярки”», — напомнили в местном коллективе.

Прошлый розыгрыш Суперлиги провел в Уфе. Заработал 172 очка в 50 партиях. Из них 146 — в атаке. Плюс 19 блоков и семь эйсов.

Ранее волейбольная «Нова» подписала контракт с 35-летним центральным блокирующим Алексеем Сафоновым.

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