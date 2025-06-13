33-летний диагональный Романас Шкулявичус вернется в ВК «Нова»

Волейбольная команда из Самарской области продолжает рассказывать об обновлении состава перед стартом нового сезона Суперлиги.
В этот раз сообщили о возвращении 33-летнего диагонального Романаса Шкулявичуса. Мастер спорта, брал со сборной России Лигу наций. Выступал за «Грозный», «Кузбасс», «Динамо» и «Динамо-Урал».
«В составе москвичей дважды становился чемпионом страны, брал Кубок и дважды Суперкубок, а также Кубок ЕКВ», — уточнили представители волжан.
Часть карьеры провел в «Нове». Представители клуба выделили сезон 2017−2018.
«Команда выиграла девять тай-брейков из десяти. Тогда вышла в плей-офф и заняла восьмое место. Одним из главных героев был Шкулявичус, который был великолепен в атаке: показывал отличную эффективность и ставил рекорды по результативности, стал лучшим бомбардиром “регулярки”», — напомнили в местном коллективе.
Прошлый розыгрыш Суперлиги провел в Уфе. Заработал 172 очка в 50 партиях. Из них 146 — в атаке. Плюс 19 блоков и семь эйсов.
Ранее волейбольная «Нова» подписала контракт с 35-летним центральным блокирующим Алексеем Сафоновым.
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