Какая погода будет в Казахстане 14 июня

АСТАНА, 13 июня — Sputnik. На территорию Казахстана 14 июня с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы. А вот южная половина страны по-прежнему будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.