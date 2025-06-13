Какая погода будет в Казахстане 14 июня

В Абайской области по прогнозам синоптиков утром и днем на севере, юге и в центре ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Ветер югозападный, западный 9−14, утром и днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, на западе области 16 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на западе области 30 тепла.
В Акмолинской области по данным синоптиков будет дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области сильный дождь, град. Ветер северозападный, западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 24−29 тепла.
В Актюбинской области погода будет без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на Лаура востоке области 14 тепла, днем сильная жара 30−35, на юге области 38 градусов.
В Алматинской области на юге возможен небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем 28−33, в горных районах области 18−23 тепла.
В Атырауской области днем на западе и севере возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке прогнозируется кратковременный дождь, гроза, град. Ветер югозападный, западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 13 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на востоке области 25 тепла.
В Жамбылской области в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Жетысуской области на юге и в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 30−35, на востоке области 38 градусов, в горных районах области 26 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере и юге пройдет кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный, югозападный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Карагандинской области ночью на севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на востоке, юге области, днем на западе области временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22, днем 25−30, на юге 33 тепла.
В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидается дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на западе области 30 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, севере и юге пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град. Ветер северо-западный 9−14, на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидается дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер югозападный, западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 24−29 тепла.
В Туркестанской области в горах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, днем на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16, днем 34−39, в горных районах области 31 тепла.
В Улытауской области ночью на севере и востоке прогнозируется небольшой дождь, гроза, днем на востоке области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем 28−33 тепла, на западе области сильная жара 36 градусов.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-западный, западный ночью 3−8, днем 9−14, порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой дождь. Временами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3−8, временами порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 36−38 тепла.