Как сон влияет на интеллект и можно ли остановить «усыхание» мозга

— Также на когнитивные функции влияет нарушение выработки гормона сна мелатонина. У сов он начинает вырабатываться позже, а его пик активности сохраняется до 7−8 утра. Это означает, что ранние подъемы приходятся на период, когда мелатонин еще в высокой концентрации. Отсюда — утренняя «разбитость», замедленная реакция и трудности с концентрацией, — отмечает сомнолог. — Вдобавок избыток вечернего искусственного освещения, особенно синего спектра, а именно такой излучает большинство гаджетов, подавляет мелатонин, задерживая засыпание, — комментирует врач.