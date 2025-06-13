Цены на электричество в Молдове вырастут ещё на 10 процентов этим летом: Прогноз минэнерго

Это означает, что энергия, закупаемая Energocom по двусторонним контрактам по цене 90 евро или 400 румынских леев за МВтч, теперь будет стоить примерно на 50 леев дороже. Речь идет примерно о 40% энергии, импортируемой из Румынии. Но, поскольку энергия, закупаемая Energocom до сих пор, была ниже ценового потолка, установленного НАРЭ, существуют положительные отклонения, за счет которых компания сможет покрыть эти разницы в цене закупки в пределах текущих тарифов".