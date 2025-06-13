Цены на электричество в Молдове вырастут ещё на 10 процентов этим летом: Прогноз минэнерго

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету прогнозирует более чем 10-процентное подорожание электроэнергии после либерализации энергетического рынка Румынии с 1 июля и отмены косвенного субсидирования поставок в Молдову:
"Я не говорил, что энергия подорожает, а объяснял, почему она не может подешеветь сейчас. А либерализация рынка в Румынии не имеет прямого влияния на потребителей в Республике Молдова.
Я подтвердил, что с 1 июля в Румынии будет либерализован рынок электроэнергии и предельные цены больше не будут применяться ни в Румынии, ни в Молдове.
Это означает, что энергия, закупаемая Energocom по двусторонним контрактам по цене 90 евро или 400 румынских леев за МВтч, теперь будет стоить примерно на 50 леев дороже. Речь идет примерно о 40% энергии, импортируемой из Румынии. Но, поскольку энергия, закупаемая Energocom до сих пор, была ниже ценового потолка, установленного НАРЭ, существуют положительные отклонения, за счет которых компания сможет покрыть эти разницы в цене закупки в пределах текущих тарифов".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жительницу Кишинева, инвалида, оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: Деньги она получала, якобы, после выборов, на улице, в новогоднюю ночь, под бой курантов, еще и при свидетелях.
Мария рассказала свою историю, а также о том, как собирается судиться с государством (далее…).
Гросу злорадствует по поводу проблем в энергетике в Приднестровье, которые ПАС с президентом и создали: Это вам не молдавское ЧП, которое использовали только для введения цензуры и борьбы с инакомыслием.
Спикер опять вляпался в историю из-за своего очередного циничного и далекого от здравого смысла заявления (далее…).
На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо» — мнения экспертов.
Скандальная реплика принадлежит кандидату исторических наук и, кстати, бывшему послу нашей страны в России, Анатолию Цэрану [видео] (далее…).