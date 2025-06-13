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Цены на электричество в Молдове вырастут ещё на 10 процентов этим летом: Прогноз минэнерго

Энергия, закупаемая Energocom по двусторонним контрактам по цене 90 евро или 400 румынских леев за МВтч, теперь будет стоить примерно на 50 леев дороже.

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Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету прогнозирует более чем 10-процентное подорожание электроэнергии после либерализации энергетического рынка Румынии с 1 июля и отмены косвенного субсидирования поставок в Молдову:

"Я не говорил, что энергия подорожает, а объяснял, почему она не может подешеветь сейчас. А либерализация рынка в Румынии не имеет прямого влияния на потребителей в Республике Молдова.

Я подтвердил, что с 1 июля в Румынии будет либерализован рынок электроэнергии и предельные цены больше не будут применяться ни в Румынии, ни в Молдове.

Это означает, что энергия, закупаемая Energocom по двусторонним контрактам по цене 90 евро или 400 румынских леев за МВтч, теперь будет стоить примерно на 50 леев дороже. Речь идет примерно о 40% энергии, импортируемой из Румынии. Но, поскольку энергия, закупаемая Energocom до сих пор, была ниже ценового потолка, установленного НАРЭ, существуют положительные отклонения, за счет которых компания сможет покрыть эти разницы в цене закупки в пределах текущих тарифов".

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