Возлюбленные из Башкирии родились и поженились в День России

День России для Владислава и Эльвиры Рахимзяновых — не только государственный праздник, но еще день рождения обоих и день бракосочетания.
Как рассказал «Башинформ», история любви этой пары началась в 2018 году, когда они впервые встретились. С тех пор Владислав и Эльвира поздравляли друг друга с днем рождения и Днем России.
Прошлым летом, на свадьбе общих друзей, молодые люди поняли, что их судьбы переплетены. Молодые люди решили, что их союз должен быть оформлен именно 12 июня, который стал символом их отношений.
Владислав и Эльвира поженились в ЗАГСе Стерлитамака, и теперь для Рахимзяновых этот день будет отмечаться дважды: как день рождения каждого из них и как день начала их совместной жизни.
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