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Переменную облачность с дождем ожидают в Самарской области ночью 14 июня

Представители Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в начале субботы.

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Представители Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в начале субботы.

Синоптики местного учреждения прогнозируют в 63-м регионе переменную облачность с кратковременными дождями на некоторых участках губернии. Также ожидают грозу и град.

Температура воздуха составит от +14 до +19 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западным с порывами от 7 до 12 метров в секунду. При непогоде достигнут 15−20.

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