Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении

По его словам, после взлета раздался громкий шум, самолет «как будто остановился в воздухе», а в салоне начали мигать белые и зеленые огни. После этого авиалайнер неожиданно на полной скорости врезался в общежитие медицинского колледжа. Мужчина почувствовал удар и потерял сознание. Когда очнулся, в салоне уже начался пожар, а у него была обожжена левая рука. Рамеш рассказал, что аварийный выход самолета со стороны его места разворотило во время крушения, при этом он оказался не заблокирован — в отличие от выхода с другой стороны, который был перекрыт стеной общежития.