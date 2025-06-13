На два дня северный подъезд к Батайску перекроют для ремонта

В Батайске Ростовской области на два дня перекроют движение по северному подъезду. Там 21 и 22 июня будут экстренном ремонтировать мост, сообщили в региональном минтрансе.
При обследовании путепровода обнаружили трещины, выбоины и неровности на покрытии. Также выяснилось, что уклон проезжей части не соответствует нормам, а несущие конструкции требуют срочного вмешательства. Чтобы избежать критических последствий, проведут экстренный ремонт моста.
Во время проведения ремонтных работ движение закроют поочередно в обоих направлениях: из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно. Еще ограничат проезд тяжелого транспорта по крайним полосам, чтобы избежать дальнейших повреждений.
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