В Молдове задержаны подозреваемые в издевательстве над щенком, которому отрезали все лапы и хвост: Если вина садистов будет доказана, им грозит штраф до 67 500 леев или до 3 лет тюремного заключения

Двое мужчин из Хынчешт задержаны по подозрению в жестоком обращении с собакой.
6 июня они издевались над животным и выбросили его на свалку — инцидент вызвал возмущение общественности. В ходе следствия, подозреваемые были установлены, им грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или до 3 лет тюремного заключения.
Полиция сообщает, что инцидент произошёл 6 июня, в социальных сетях появилось видео и фото, где было видно, что неизвестные лица издевались над собакой, а затем выбросили животное на свалку. Полиция Хынчешть была уведомлена, возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые — двое мужчин в возрасте 40 и 42 лет из Хынчешть.
Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит штраф в размере от 37 500 до 67 500 леев, неоплачиваемая работа на благо общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок от 1 до 3 лет.
Полиция решительно осуждает любые акты жестокого обращения с животными и подтверждает свою приверженность незамедлительному вмешательству во все случаи, когда сообщается о таких актах.
Напомним, в Хынчештах был найден щенок, которому отрезали все четыре лапки и хвост. Брошенный между жизнью и смертью, малыш не сдался и сейчас проходит лечение в клинике Doctor-Vet, где готовят к установке протезов.
Волонтёр Инна Сырбу, супруга экс-депутата Сергея Сырбу, взяла щенка под опеку и обещает стать ему настоящей мамой. Она обращается к журналистам и всем неравнодушным — помогите малышу!
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