Какие самые популярные специальности в колледжах, рассказали в Министерстве образования

13 июня Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие специальности популярны среди абитуриентов колледжа, рассказал во время пресс-конференции консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александр Талатай, передает корреспондент БЕЛТА.
«Абитуриентами востребованы специальности сферы здравоохранения, сферы культуры и искусства, ряд специальностей инженерного профиля, педагогика. Конкурсы по отдельным творческим специальностям доходят до 12 человек на место», — сказал Александр Талатай и добавил, что также востребованы специальности машиностроительного профиля и IT-сферы.
Более 38 тыс. абитуриентов планируют принять в 2025 году на уровень среднего специального образования Интерактивный путеводитель для поступающих в колледжи запустили в Беларуси.
«Самые высокие баллы в сфере здравоохранения и IT-технологий. Например, в Минском государственном колледже цифровых технологий и Минском радиотехническом колледже зафиксированы проходные баллы не ниже 9. В медколледжах проходные тоже держат в районе 9 баллов», — отметил консультант управления.
Для поступления в медицинские колледжи после 9-го класса есть ограничения по возрасту для отдельных специальностей, ведь на некоторых из них запрещен труд несовершеннолетних, из-за чего ребят не могут допускать к практике, а без нее невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста.
«Также рекомендуется, чтобы при подготовке медицинской справки ребенок проходил медосмотр с учетом профессии, которой он хотел бы обучаться. Если что-то где-то не получается, то сроки для подачи документов на получение среднего специального образования в этом году были немного изменены, в том числе для того, чтобы ребята могли обратиться в поликлинику и внести соответствующие записи в справку», — пояснил Александр Талатай.
По его словам, число бюджетных мест для поступающих на основе общего базового образования увеличилось на 1169 по сравнению с прошлым годом. Расширились возможности поступления для выпускников девятых классов. Сократилось количество платных мест. Сдвиг перешел на подготовку за счет средств государственного бюджета. -0-