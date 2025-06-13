Какие самые популярные специальности в колледжах, рассказали в Министерстве образования

«Также рекомендуется, чтобы при подготовке медицинской справки ребенок проходил медосмотр с учетом профессии, которой он хотел бы обучаться. Если что-то где-то не получается, то сроки для подачи документов на получение среднего специального образования в этом году были немного изменены, в том числе для того, чтобы ребята могли обратиться в поликлинику и внести соответствующие записи в справку», — пояснил Александр Талатай.