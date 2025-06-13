«Дороже, чем в других спутниках, но дешевле Минска». Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости Фаниполя

За прошедшие пять лет в эксплуатацию было введено 88 усадебных домов, в том числе три дома в течение января — мая 2025 года. По площади введенные дома находились в диапазоне от 101 кв.м до 150 кв.м (28%) и от 151 кв.м до 200 кв.м (36%). За период анализа совершена 61 сделка с усадебными домами, из них две в январе — мае текущего года. С 2021 года средняя цена плавно увеличивалась, установившись к концу 2024 года на отметке $726 за кв.м. Как уточнили специалисты, сделок, совершенных в январе — мае 2025 года, недостаточно для формирования значения средней цены. Самая дорогая сделка зарегистрирована в 2023 году с домом площадью 259 кв.м. Цена сделки составила $360 тыс., или $1390 за кв.м, что в 1,9 раза выше средней в этом периоде.