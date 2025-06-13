«Дороже, чем в других спутниках, но дешевле Минска». Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости Фаниполя

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена квадратного метра квартиры в Фаниполе выше, чем в других городах-спутниках, но значительно ниже, чем в столице. Чем этот населенный пункт привлекателен для желающих обзавестись жильем, выяснили в Национальном кадастровом агентстве, сообщает БЕЛТА.
Фаниполь — город-спутник Минска, расположенный в 16 км от МКАД, вместе с несколькими другими населенными пунктами он был объявлен спутником в 2014 году. За этот период число жителей здесь выросло на 35%: с 13,8 тыс. до 18,7 тыс. Активное развитие города нашло отражение и на рынке недвижимости, в частности в объемах строительства: за 10 лет до присвоения статуса города-спутника в Фаниполе суммарно ввелось 16 многоквартирных домов (87 тыс. кв.м), а с 2015-го по 2024 годы — 24 дома (141 тыс. кв.м). Привлекательным для минчан город делает не только развитая инфраструктура и 30-минутная доступность на автомобиле, но и цены на жилье.
Если рассматривать вторичный рынок, то трехкомнатную квартиру в городе можно приобрести за $60 тыс., что по цене близко к столичной однушке. Жилая недвижимость в Фаниполе занимает 49% от общей площади всех зарегистрированных объектов и составляет 556,2 тыс. кв.м. Многоквартирная недвижимость превалирует в структуре городской застройки — на ее долю приходится 70% (107 домов) от общей площади жилой недвижимости, усадебные дома составляют 29% (1109 домов), блокированные дома — 1% (53 дома). Как заметили в Национальном кадастровом агентстве, такая структура застройки отличается от Логойска и Заславля, где доля многоквартирной и усадебной недвижимости примерно одинакова.
За прошедшие пять лет в эксплуатацию было введено 88 усадебных домов, в том числе три дома в течение января — мая 2025 года. По площади введенные дома находились в диапазоне от 101 кв.м до 150 кв.м (28%) и от 151 кв.м до 200 кв.м (36%). За период анализа совершена 61 сделка с усадебными домами, из них две в январе — мае текущего года. С 2021 года средняя цена плавно увеличивалась, установившись к концу 2024 года на отметке $726 за кв.м. Как уточнили специалисты, сделок, совершенных в январе — мае 2025 года, недостаточно для формирования значения средней цены. Самая дорогая сделка зарегистрирована в 2023 году с домом площадью 259 кв.м. Цена сделки составила $360 тыс., или $1390 за кв.м, что в 1,9 раза выше средней в этом периоде.
Многоквартирная застройка Фаниполя в основном сосредоточена вдоль ул. Зеленой и в квартале ул. Комсомольская и ул. Брестская. С 2020 года в городе в эксплуатацию введено 14 многоквартирных домов суммарной площадью более 58,3 тыс. кв.м. В 2020 году совершено максимальное количество сделок за период анализа — 222 сделки. С 2021-го по 2024 годы наблюдалось плавное увеличение количества сделок со 132 до 190. Наибольшим интересом у покупателей пользовались однокомнатные квартиры — 54% от общего числа сделок, 35% пришлось на двухкомнатные квартиры. В разрезе года постройки 75% сделок совершено с квартирами в домах, построенных после 2010 года.
За анализируемый период доля сделок на первичном рынке составила 26% от общего числа. Вместе с увеличением количества сделок наблюдался небольшой рост средней цены, которая в начале 2025 года установилась на отметке $1210 за кв.м. Самая большая квартира площадью почти 120 кв.м была продана в 2023 году за $75 тыс.
«Фаниполь обладает высоким потенциалом развития рынка жилой недвижимости, благодаря удобству местоположения и близости к инфраструктуре столицы, на фоне повышения цен на квартиры в последней, — резюмировали в Национальном кадастровом агентстве. — По характеру застройки в городе преобладают многоквартирные дома. На протяжении последних четырех лет цены на квартиры плавно увеличиваются вместе с количеством сделок. Рынок усадебных домов менее активный, однако тоже характеризуется плавным ростом средней цены сделок за последние четыре года».-0-