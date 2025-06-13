Не указывайте им, как жить: три самых эгоистичных знака Зодиака

Некоторые люди живут по принципу «принимайте меня таким, какой я есть». И хотя окружающие могут считать их поведение эгоистичным или дерзким, для них это лишь проявление уверенности и силы. Эти люди не боятся быть собой, со всеми своими недостатками и особенностями. Они не стремятся угождать другим или соответствовать чужим ожиданиям. Такой подход нередко вызывает критику, но за ней часто скрывается зависть к их независимости. Ясновидящая Кажетта назвала «Вечерней Москве» три самых избалованных знака Зодиака, которым точно не стоит указывать, как себя вести.