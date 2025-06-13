NYT: командующий силами «Кудс» Гани мог погибнуть при ударах Израиля

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль нанес несколько ударов по военной инфраструктуре Ирана в ночь на 13 июня 2025 года. В результате атаки есть погибшие и раненные. Тегеран заявил, что непременно ответит на агрессию со стороны Израиля. Вашингтон тут же выставил Ирану ультиматум и пригрозил использовать против исламского государства «самое смертоносное оружие», которое уже якобы находится на территории Израиля. Пока США заявили, что не участвовали в операции Израиля, но при необходимости готовы поддержать и защитить Тель-Авив.