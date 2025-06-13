NYT: командующий силами «Кудс» Гани мог погибнуть при ударах Израиля

В результате атак Израиля по Ирану есть вероятность, что командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Гани мог погибнуть. Об этом пишет издание издание NYT со ссылкой на источники.
Отмечается, что, вероятно, почивший генерал Исмаил Гани был приемником Касема Сулеймани. Он принял пост в 2020 году.
Ранее KP.RU сообщил, что Израиль нанес несколько ударов по военной инфраструктуре Ирана в ночь на 13 июня 2025 года. В результате атаки есть погибшие и раненные. Тегеран заявил, что непременно ответит на агрессию со стороны Израиля. Вашингтон тут же выставил Ирану ультиматум и пригрозил использовать против исламского государства «самое смертоносное оружие», которое уже якобы находится на территории Израиля. Пока США заявили, что не участвовали в операции Израиля, но при необходимости готовы поддержать и защитить Тель-Авив.