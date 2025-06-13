Fars: Израиль ударил по дому верховного лидера Ирана Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщило агентство Fars.
По данным журналистов, в центральной и северо-восточной части Тегерана сработали системы противовоздушной обороны, которые, предположительно, сбивают израильские беспилотники. ЦАХАЛ ведет атаку в районе официальной резиденции Хаменеи и президентского офиса в районе площади Пастера.
— Противовоздушная оборона центра и северо-востока тегерана отреагировала на яркие объекты, — передает Telegram-канал агентства.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Иранский президент Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Его американский коллега Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».