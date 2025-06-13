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Дожди, град и порывы ветра: Непогода охватила несколько регионов России

Сильный ливень в Москве и Подмосковье продолжает бушевать, принося с собой грозы и порывы ветра до 17 м/с. Непогода ожидается до воскресенья, сообщают синоптики. Также дожди не утихают уже второй день и в Челябинске, где улицы и дороги затоплены, а порывами ветра повалены деревья. Кроме того, там выпал град.

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Источник: Life.ru

Обстановка с непогодой в Челябинске. Видео © VK/ Наш Челябинск.

Разгул стихии наблюдается и в других российских городах, таких как Тула, Тюмень, Киров и Нижний Новгород. Службы экстренной помощи и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды.

В выходные дни в Москве пройдут локальные кратковременные дожди, при этом южнее города осадки будут более интенсивными. Тёплые воздушные массы сместились в саратовском направлении, тогда как в столичный регион с северо-запада пришёл холодный атмосферный фронт, который сохранится в течение недели.