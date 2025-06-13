Дожди, град и порывы ветра: Непогода охватила несколько регионов России

Сильный ливень в Москве и Подмосковье продолжает бушевать, принося с собой грозы и порывы ветра до 17 м/с. Непогода ожидается до воскресенья, сообщают синоптики. Также дожди не утихают уже второй день и в Челябинске, где улицы и дороги затоплены, а порывами ветра повалены деревья. Кроме того, там выпал град.