Дожди, град и порывы ветра: Непогода охватила несколько регионов России

Обстановка с непогодой в Челябинске. Видео © VK/ Наш Челябинск.
Разгул стихии наблюдается и в других российских городах, таких как Тула, Тюмень, Киров и Нижний Новгород. Службы экстренной помощи и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды.
В выходные дни в Москве пройдут локальные кратковременные дожди, при этом южнее города осадки будут более интенсивными. Тёплые воздушные массы сместились в саратовском направлении, тогда как в столичный регион с северо-запада пришёл холодный атмосферный фронт, который сохранится в течение недели.