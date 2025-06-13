Жизнь во Франции, борьба за сына и страшное ДТП: звезде «Зимней вишни» Елене Сафоновой — 69

«Папа у меня был востребованным актером, мама тоже. Потом мама еще долгое время работала вторым режиссером на “Мосфильме”, преподавала во ВГИКе. На ее курсе учился Родион Нахапетов… Я была маленькой, приходила к ней на лекции, сидела в уголке и любовалась им. А когда он подходил ко мне, чтобы погладить по голове, смотрела на него глазами, полными восторга, как на прекрасного принца», — рассказывала актриса Womanhit.ru.