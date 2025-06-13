Жизнь во Франции, борьба за сына и страшное ДТП: звезде «Зимней вишни» Елене Сафоновой — 69

Елена Сафонова отмечает день рождения 14 июня.
Елена Сафонова — актриса, получившая известность благодаря ролям в романтической комедии «Принцесса на горошине» и мелодраме «Зимняя вишня». Кроме того, ей удалось добиться популярности во Франции и даже войти в состав жюри Каннского кинофестиваля. 14 июня актрисе исполняется 69 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Елены Сафоновой.
Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. Уже с детства она решила идти по стопам родителей.
Елена Сафонова с детства хотела стать актрисойФото: Галина Кмит / РИА Новости.
«Папа у меня был востребованным актером, мама тоже. Потом мама еще долгое время работала вторым режиссером на “Мосфильме”, преподавала во ВГИКе. На ее курсе учился Родион Нахапетов… Я была маленькой, приходила к ней на лекции, сидела в уголке и любовалась им. А когда он подходил ко мне, чтобы погладить по голове, смотрела на него глазами, полными восторга, как на прекрасного принца», — рассказывала актриса Womanhit.ru.
Школу Елена закончила в 1973-м, после чего подала документы во ВГИК. Однако только в 1976 году она прошла по конкурсу на актерский факультет и попала на курс режиссера Татьяны Лиозновой. В 1976 году во время съемок картины «Семья Зацепиных» она познакомилась с актером Большого драматического театра Виталием Юшковым.
Выйдя за него замуж, актриса оставила учебу во ВГИКе и переехала в Ленинград, где продолжила образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Одновременно Елена выступала на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, однако после окончания института в 1981 году покинула театр. Елена мечтала о работе в кинематографе, поэтому вернулась в Москву.
Карьера Елены Сафоновой.
Елена Сафонова участвовала во множестве проектов, однако широкого признания ей удалось добиться лишь после роли Саломеи Крушельницкой в фильме Олега Фиалкова «Возвращение Баттерфляй». Настоящим прорывом в ее кинематографической биографии стала картина Игоря Масленникова «Зимняя вишня», где она сыграла Олю. Интересно, что выбор актрисы на эту роль во многом определился обстоятельствами: сначала худсовет утвердил Наталью Андрейченко, однако из-за личных причин она не смогла приступить к съемкам.
Премьера фильма принесла огромный успех. Сафонова была признана лучшей актрисой года в СССР, а на кинофестивале в Мадриде актриса получила свою первую международную награду. «В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в “Зимней вишне” она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем», — рассказывала актриса об этой картине.
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Мировую известность Сафоновой принесли мелодрама «Очи Черные» и съемки в киноленте «Аккомпаниаторша», поставленной французским режиссером Клодом Миллером. Ее партнером по фильму выступил Самюэль Лабарт. Между актерами завязались романтические отношения.
После того, как они поженились, Сафонова переехала во Францию. Благодаря тому, что в школьные годы она обучалась в классе с углубленным изучением французского языка, проблем с общением в новой стране у нее не возникло. Это помогло ей успешно работать в театре, сниматься в кино и даже войти в состав жюри Каннского кинофестиваля.
Однако после развода с французским мужем Сафонова в 1997 году вернулась в Москву. Вскоре она сыграла Нину в «Принцессе на бобах» Тиграна Кеосаяна, снялась в фильме «Женская собственность» с молодым Константином Хабенским. Также она сыграла королеву Великобритании в комедии «Заяц над Бездной» (2006). Кроме того, она участвовала в антрепризных спектаклях.
Страшное ДТП.
Непростым в жизни Сафоновой оказался 2021 год. Днем 10 ноября на проспекте Мира в Москве в ее автомобиль врезался BMW, выехавший на «встречку». За рулем BMW находилась 21-летняя женщина, а на транспортном средстве зарегистрировано свыше 70 нарушений правил дорожного движения. Елену Сафонову госпитализировали с множественными переломами и черепно-мозговой травмой, пишет «Газета.RU». Несмотря на многочисленные травмы, вскоре актрисе удалось восстановиться. О подробностях лечения журналистам Сафонова не рассказывала.
Личная жизнь Елены Сафоновой.
Елена Сафонова впервые вступила в брак в 20 лет, ее супругом стал актер Виталий Юшков. Однако через шесть лет совместной жизни пара рассталась. В конце 1980-х у исполнительницы главной роли в фильме «Зимняя вишня» завязались отношения с бизнесменом Ваче Мартиросяном, который на тот момент был женат и проживал в Соединенных Штатах. В 1991 году Сафонова родила от него сына Ивана. Однако их роман завершился, и Мартиросян вернулся к своей семье.
Самюэль Лабарт стал вторым мужем СафоновойФото: Кадр из сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи», Эрик Ворет, Рено Бертран, Стефан Каппе, Марк Анжело, 2009−2024,
На съемках картины «Аккомпаниаторша» Сафонова познакомилась с актером Самюэлем Лабартом. В 1992 году они официально оформили брак, после чего актриса вместе с сыном переехала во Францию.
Находясь за границей, Сафонова продолжила свою актерскую деятельность. В 1994 году в семье родился сын Александр. Однако спустя три года, в 1997-м, из-за разногласий в профессиональной сфера пара приняла решение развестись.
После расставания актриса вернулась в Россию, а сын Александр остался жить с отцом во Франции. Бывший муж не позволял актрисе видеться с сыном. По французским законам мать-иностранка после развода не имела права увозить ребенка, рожденного на территории страны, до наступления его совершеннолетия. Три года судов не дали результатов. Пришлось возвращаться в Россию вдвоем со старшим сыном Иваном.
«Поначалу мой бывший муж поступил со мной чудовищно несправедливо, разлучив с ребенком. Конечно, я была оскорблена. Но теперь все в прошлом, мы снова друзья», — рассказывала актриса в интервью Womanhit.ru. Позже Сафонова рассказывала, что часто навещает сына во Франции. Он не говорит по-русски, но тоже ездит в Москву.
Где сейчас Елена Сафонова.
Елена Сафонова по-прежнему ведет насыщенную профессиональную деятельность, участвуя в съемках фильмов и выступая на театральных подмостках. В 2019 году актриса снялась в ряде телевизионных проектов, среди которых можно выделить сериалы «Звезды и лисы», «Смерть на языке цветов» с Татьяной Арнтгольц, а также «Смерть в объективе». Кроме того, в 2020 году планировался выход второй части картины «Старушки в бегах».