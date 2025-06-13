Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демографы рассказали, как часто политические разногласия разрушают семьи

Ученые из Университета Падуи в Италии и Института демографических исследований Общества Макса Планка в ФРГ пришли к выводу, что различия в политических предпочтениях существенно повышает вероятность, что супружеская пара разведется.

Как создавалась новая Россия

Ученые из Университета Падуи в Италии и Института демографических исследований Общества Макса Планка в ФРГ пришли к выводу, что различия в политических предпочтениях существенно повышает вероятность, что супружеская пара разведется.

Демограф проанализировали информацию, собранную в Великобритании в период с 1991 по 2019 годы. Как выяснилось, вероятность развода супругов, поддерживающих одну и ту же политическую партию, составляла 0,77, а среди пар, чьи политические убеждения не совпадали, превышала 1 процент.

Ученые также рассказали, что чаще решение о разводе принимали супруги, ни один из которых не имел каких бы то ни было глубоких политических убеждений.

Читайте материал «Стал известен формат заседания Совбеза ООН по конфликту Израиля и Ирана».