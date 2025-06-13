Демографы рассказали, как часто политические разногласия разрушают семьи

Ученые из Университета Падуи в Италии и Института демографических исследований Общества Макса Планка в ФРГ пришли к выводу, что различия в политических предпочтениях существенно повышает вероятность, что супружеская пара разведется.
Демограф проанализировали информацию, собранную в Великобритании в период с 1991 по 2019 годы. Как выяснилось, вероятность развода супругов, поддерживающих одну и ту же политическую партию, составляла 0,77, а среди пар, чьи политические убеждения не совпадали, превышала 1 процент.
Ученые также рассказали, что чаще решение о разводе принимали супруги, ни один из которых не имел каких бы то ни было глубоких политических убеждений.
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