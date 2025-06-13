Приемы граждан, мониторинг цен. Депутаты Палаты представителей будут работать в избирательных округах 16−22 июня

В одной из столичных гимназий по инициативе парламентариев состоится открытие первой в стране музейной экспозиции «История единства», посвященной Всебелорусскому народному собранию. Не исключено, что эта локальная общественная инициатива со временем может стать началом большого государственного проекта, ведь становление и эволюция ВНС — важная страница новейшей истории Беларуси.