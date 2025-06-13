Приемы граждан, мониторинг цен. Депутаты Палаты представителей будут работать в избирательных округах 16−22 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 16−22 июня будут работать в избирательных округах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встреч — «Беларусь — страна возможностей», ориентированная на молодежную аудиторию.
Депутаты продолжат мониторинг цен на социально значимые товары на объектах торговли и в организациях сети Белкоопсоюза, примут участие в мероприятиях Года благоустройства и мемориальных акциях, приуроченных ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
В одной из столичных гимназий по инициативе парламентариев состоится открытие первой в стране музейной экспозиции «История единства», посвященной Всебелорусскому народному собранию. Не исключено, что эта локальная общественная инициатива со временем может стать началом большого государственного проекта, ведь становление и эволюция ВНС — важная страница новейшей истории Беларуси.
Продолжится также законотворческая работа. На этот раз предметом дискуссии парламентариев, представителей Администрации Президента Республики Беларусь, Верховного Суда, Генпрокуратуры, Министерства транспорта и коммуникаций станут поправки, которые планируется внести в закон «Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности».
Кроме того, депутаты примут участие в заседании 68-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая пройдет в Бресте, и проведут межпарламентский семинар по вопросам сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба в сферах здравоохранения и фармацевтики. -0-