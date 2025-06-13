В Минске ограничат движение транспорта по ул. Толстого 14−16 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением демонтажных работ на путепроводе с пр. Независимости на ул. Московскую с 1.00 14 июня до 5.00 16 июня будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Толстого на участке от ул. Московской до ул. Вокзальной в обоих направлениях, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Также будут закрыты повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской и движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону переулка Домашевского.
Объезд закрытого участка рекомендуется по следующим маршрутам. При движении со стороны переулка Домашевского — по улицам Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого. При движении со стороны ул. Аранской — по улицам Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского и ул. Толстого.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-