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В Минске ограничат движение транспорта по ул. Толстого 14−16 июня

Также будут закрыты повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской и движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону переулка Домашевского.

Как создавалась новая Россия

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением демонтажных работ на путепроводе с пр. Независимости на ул. Московскую с 1.00 14 июня до 5.00 16 июня будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Толстого на участке от ул. Московской до ул. Вокзальной в обоих направлениях, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также будут закрыты повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской и движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону переулка Домашевского.

Объезд закрытого участка рекомендуется по следующим маршрутам. При движении со стороны переулка Домашевского — по улицам Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого. При движении со стороны ул. Аранской — по улицам Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского и ул. Толстого.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-