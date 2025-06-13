«Чингачгук» Гойко Митич поделился секретом молодости

Сегодня 13 июня исполнилось 85 лет сербскому режиссеру Гойко Митичу — главному индейцу мирового кино, снявшемуся в 15 картинах про индейцев, среди которых «Чингачгук Большой Змей», «Сыновья Большой Медведицы», «Апачи», «Вождь Белое Перо» и др.
Юбилей кинозвезда отметил на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», где на церемонии закрытия мэтру вручили первый приз «За вклад в развитие кинематографа».
Вручая награду, президент фестиваля «Евразия-Кинофест», режиссер Джаник Файзиев заметил, что поражен силе рукопожатия Митича.
Зал приветствовал вышедшего на сцену Гойко Митича, устроив овации стоя в течение нескольких минут. Растроганный юбиляр поделился эмоциями: «Дорогие друзья, вы меня “убиваете”, я даже не могу говорить от нахлынувших чувств. Что же касается силы рукопожатия, я еще молод. Я Близнецы по гороскопу и я с собой договорился годы считать со 100. Сейчас считать мои года еще рано. Спасибо! Я встретил много хороших зрителей в Сочи, которые сказали мне: “Спасибо за мое детство”».
Отметим, на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» в Сочи сербский кинорежиссер и главный киноиндеец мира Митич был членом жюри полнометражного конкурса.
«В нашем втором “Евразия-Кинофесте” участвует вдвое больше фильмов, чем в прошлом году. Это говорит о самом главном — запрос на диалог через культуру становится сильнее, — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО “Евразия” Алёна Аршинова. — И те 26 стран, которые участвуют в фестивале в этом году, объединяют простые и близкие каждому ценности: семья, достоинство, уважение к своим корням, традиционные ценности. Фестиваль становится площадкой, где они звучат на языке, который понятен во всех уголках Евразии».