«Чингачгук» Гойко Митич поделился секретом молодости

Зал приветствовал вышедшего на сцену Гойко Митича, устроив овации стоя в течение нескольких минут. Растроганный юбиляр поделился эмоциями: «Дорогие друзья, вы меня “убиваете”, я даже не могу говорить от нахлынувших чувств. Что же касается силы рукопожатия, я еще молод. Я Близнецы по гороскопу и я с собой договорился годы считать со 100. Сейчас считать мои года еще рано. Спасибо! Я встретил много хороших зрителей в Сочи, которые сказали мне: “Спасибо за мое детство”».