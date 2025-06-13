Миллиардер и друг принца Уильяма умер, проглотив пчелу во время игры в поло

За несколько дней до своей кончины в соцсетях Капур опубликовал пост, в котором были следующие слова: «Ваше время на Земле ограничено. Оставьте “что, если” философам и вместо этого с головой погрузитесь в “почему нет”. Многие пользователи Сети увидели в этом страшное пророчество.