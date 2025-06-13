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Миллиардер и друг принца Уильяма умер, проглотив пчелу во время игры в поло

Неожиданная смерть постигла индийского миллиардера в Англии. Во время игры в поло 53-летний Санджай Капур скончался, проглотив пчелу. О трагическом инциденте сообщает британское издание Mirror.

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Источник: Life.ru

Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание после того, как жало пчелы попало ему в горло. Укус насекомого спровоцировал тяжелейшую аллергическую реакцию — анафилактический шок, который привёл к остановке сердца.

Ранее Капур возглавлял компанию Sona Comstar и был постоянным участником матчей по поло, в которых также принимали участие члены королевской семьи. Известно, что погибший являлся близким другом принца Уильяма и поддерживал с ним общение.

За несколько дней до своей кончины в соцсетях Капур опубликовал пост, в котором были следующие слова: «Ваше время на Земле ограничено. Оставьте “что, если” философам и вместо этого с головой погрузитесь в “почему нет”. Многие пользователи Сети увидели в этом страшное пророчество.

Ранее сообщалось, что состоятельный бизнесмен и инвестор футбольного клуба «Висла» из Кракова Томас Кокосински скончался в возрасте 42 лет. Причиной смерти стало удушье, вызванное едой. Он находился на бизнес-встрече, и переговорный процесс находился на завершающей стадии, однако был прерван трагическим событием. Кокосински подавился кнедликом и умер на месте.