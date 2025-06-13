Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллерголог Логина: аллергия на солнце грозит светлокожим блондинам и рыжим

Аллергия на солнце может быть обусловлена генетически.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Светлокожие блондины и обладатели рыжих волос чаще других могут страдать аллергией на солнце или фотодерматитом, рассказала aif.ru аллерголог Надежда Логина.

Она объяснил, что это заболевание может быть генетически обусловлено.

«Так называемая солнечная крапивница — это аллергическая реакция, которая выражается повышенной чувствительностью к воздействию ультрафиолетовых лучей, генетически обусловлена и встречается достаточно редко. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются блондины с тонкой нежной прозрачной кожей или рыжеволосые люди», — объяснила эксперт.

Аллерголог обратила внимание на то, что аллергия на солнце в особо тяжелых случаях может проявляться даже на коже, скрытой одеждой.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог и иммунолог Ольга Жоголева объяснила, что ранний контакт с животными способен значительно снизить риск развития аллергических заболеваний.