Аллерголог Логина: аллергия на солнце грозит светлокожим блондинам и рыжим

«Так называемая солнечная крапивница — это аллергическая реакция, которая выражается повышенной чувствительностью к воздействию ультрафиолетовых лучей, генетически обусловлена и встречается достаточно редко. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются блондины с тонкой нежной прозрачной кожей или рыжеволосые люди», — объяснила эксперт.