Аллерголог Логина: аллергия на солнце грозит светлокожим блондинам и рыжим

Светлокожие блондины и обладатели рыжих волос чаще других могут страдать аллергией на солнце или фотодерматитом, рассказала aif.ru аллерголог Надежда Логина.
Она объяснил, что это заболевание может быть генетически обусловлено.
«Так называемая солнечная крапивница — это аллергическая реакция, которая выражается повышенной чувствительностью к воздействию ультрафиолетовых лучей, генетически обусловлена и встречается достаточно редко. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются блондины с тонкой нежной прозрачной кожей или рыжеволосые люди», — объяснила эксперт.
Аллерголог обратила внимание на то, что аллергия на солнце в особо тяжелых случаях может проявляться даже на коже, скрытой одеждой.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог и иммунолог Ольга Жоголева объяснила, что ранний контакт с животными способен значительно снизить риск развития аллергических заболеваний.