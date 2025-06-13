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Бондарчук и команда сериала «Трудно быть богом» были в Иране перед атакой Израиля

Режиссер Федор Бондарчук, глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова и съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» успели эвакуироваться из Ирана перед ударом Израиля по стране. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил представитель артисту.

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Режиссер Федор Бондарчук, глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова и съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» успели эвакуироваться из Ирана перед ударом Израиля по стране. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил представитель артисту.

Команда все еще находится на территории исламской республики, ее члены к текущему моменту в безопасности.

— Федор Сергеевич улетел до начала эскалации, — передает слова представителя Бондарчука ТАСС.

Кроме того, в Иране также пребывают представители Большого симфонического оркестра имени Чайковского и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка».

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном.