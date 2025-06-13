Бондарчук и команда сериала «Трудно быть богом» были в Иране перед атакой Израиля

Режиссер Федор Бондарчук, глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова и съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» успели эвакуироваться из Ирана перед ударом Израиля по стране. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил представитель артисту.