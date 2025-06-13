Рэпер Lil Pump прилетел в Москву и признался в любви к России

Ранее Life.ru писал, что рэпер Offset из США прибыл в Москву за пару дней до своего шоу в «МТС Live Холле». Организаторы из SAY Agency сообщили, что артист проведёт в российской столице ряд съёмок. Кроме того, есть планы, что он проедет по центру города на копии Бэтмобиля.