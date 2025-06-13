Популярные американские рэперы прилетели в Москву, чтобы дать концерт

Среди прилетевших в российскую столицу рэпер Lil Pump.
Рэперы из США Offset, Lil Pump и Smokepurpp прибыли в Москву для участия в концерте, который пройдет 14 июня. Об этом сообщают журналисты.
«Американские рэп-исполнители Offset, Lil Pump и Smokepurpp прилетели в Москву для выступления на концерте 14 июня», — пишет РЕН ТВ. Музыканты выбрали для проживания пятизвездочный отель The Carlton, расположенный на Тверской улице в центре столицы.
Один из коллег прилетевших артистов, рэпер Yung Dred, прокомментировал отношение к России. «Я люблю ее, она прекрасна», — заявил он в разговоре с журналистом.
Ранее, 30 мая, в Москву прилетел американский рэпер Tyga. После ужина в отеле исполнитель предпочел провести вечер в столичных ночных заведениях, посетив несколько клубов и стриптиз-баров. Tyga объяснил, что не располагает силами для интервью. Кортеж рэпера, включавший автомобили марок Mercedes и Cadillac, прибыл к ночному клубу Secret Room на улице Рочдельской. Гостя встретили салютом, шоу танцовщиц и музыкальными композициями самого артиста.