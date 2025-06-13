Популярные американские рэперы прилетели в Москву, чтобы дать концерт

Ранее, 30 мая, в Москву прилетел американский рэпер Tyga. После ужина в отеле исполнитель предпочел провести вечер в столичных ночных заведениях, посетив несколько клубов и стриптиз-баров. Tyga объяснил, что не располагает силами для интервью. Кортеж рэпера, включавший автомобили марок Mercedes и Cadillac, прибыл к ночному клубу Secret Room на улице Рочдельской. Гостя встретили салютом, шоу танцовщиц и музыкальными композициями самого артиста.