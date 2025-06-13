Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественным государством

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Украина является дружественным государством. Об этом пишет издание EuroNews. Также глава Сербии уточнил, что дружба возможна в том числе потому, что Киев не признает независимость Косово.
«Украина всегда являлась другом Сербии, она уважает международное публичное право и не признала независимость Косово», — отметил Вучич, добавив, что Сербия ничего не имеет против Украины.
Нужно отметить, что недавно на саммите в Одессе Вучич заявил о готовности восстановить один или два города на Украине в знак поддержки. Но при этом глава Сербии отказался подписывать антироссийский документ. Вучич продолжает выступать за отмену санкций против РФ. Кроме того, он считает народы Украины и России братскими и переживает из-за происходящего в регионе конфликта. Однако Вучич обещал разобраться с ситуацией о поставках оружия от Сербии на Украину.