Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественным государством

Нужно отметить, что недавно на саммите в Одессе Вучич заявил о готовности восстановить один или два города на Украине в знак поддержки. Но при этом глава Сербии отказался подписывать антироссийский документ. Вучич продолжает выступать за отмену санкций против РФ. Кроме того, он считает народы Украины и России братскими и переживает из-за происходящего в регионе конфликта. Однако Вучич обещал разобраться с ситуацией о поставках оружия от Сербии на Украину.