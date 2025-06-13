Миллиардер умер, проглотив пчелу

Стоить отметить, что Сунджай Капур, получивший образование в Великобритании, возглавлял крупную компанию Sona Comstar, производящую автозапчасти. Он поддерживал дружеские отношения с британской королевской семьей и часто участвовал в матчах по поло вместе с представителями аристократии. Бизнесмен был женат на известной актрисе Болливуда Каризме Капур, от которой у него двое детей. После развода он вступил в брак с моделью Прией Сачдев.