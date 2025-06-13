Миллиардер умер, проглотив пчелу

53-летний индийский миллиардер Сунджай Капур, близкий друг принца Уильяма, скончался в Великобритании во время игры в поло. Трагедия произошла 12 июня, когда бизнесмен случайно проглотил пчелу. По данным Mirror, это вызвало удушье, после чего Капур потерял сознание, и его сердце остановилось.
По предварительным данным, пчела могла ужалить Капура в рот, что, вероятно, спровоцировало анафилактический шок, ставший причиной остановки сердца. Точные обстоятельства смерти пока выясняются.
Незадолго до трагедии Капур опубликовал в социальной сети сообщение, в котором выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в индийском городе Ахмадабаде. Он отметил, что его мысли с пострадавшими, и пожелал им сил пережить утрату.
Стоить отметить, что Сунджай Капур, получивший образование в Великобритании, возглавлял крупную компанию Sona Comstar, производящую автозапчасти. Он поддерживал дружеские отношения с британской королевской семьей и часто участвовал в матчах по поло вместе с представителями аристократии. Бизнесмен был женат на известной актрисе Болливуда Каризме Капур, от которой у него двое детей. После развода он вступил в брак с моделью Прией Сачдев.
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