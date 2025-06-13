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На Украине священника Пафнутия насильно отправили в воинскую часть

Пафнутия мобилизовали в Тернопольской области.

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Источник: Аргументы и факты

Настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, которого ранее насильно мобилизовали, отправили в воинскую часть в Ровенской области, заявил диакон скита Вадим Домбровский.

«По последней информации, нашего настоятеля вывезли из Тернопольского ТЦК в одну из воинских частей в Ровенской области», — написал Вадим Домбровский в соцсети.

О мобилизации Пафнутия стало известно в июне. Это произошло в Кременце. Отмечалось, что священнослужителя увезли в военкомат Тернополя.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ Павла Кушнирчука.