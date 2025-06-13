На Украине священника Пафнутия насильно отправили в воинскую часть

Настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, которого ранее насильно мобилизовали, отправили в воинскую часть в Ровенской области, заявил диакон скита Вадим Домбровский.
«По последней информации, нашего настоятеля вывезли из Тернопольского ТЦК в одну из воинских частей в Ровенской области», — написал Вадим Домбровский в соцсети.
О мобилизации Пафнутия стало известно в июне. Это произошло в Кременце. Отмечалось, что священнослужителя увезли в военкомат Тернополя.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ Павла Кушнирчука.