Американский рыбак не зарегистрировал поимку рыбы рекордного веса, пожалев ее

Чтобы рекорд был зарегистрирован, нужно было взвесить рыбу, использовав сертифицированные весы комиссии по рыболовству Пенсильвании, но рыбак решил, что не успеет ее взвесить с вечера, предположил, что до утра рыба могла не дожить, и выпустил ее.