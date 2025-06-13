Американский рыбак не зарегистрировал поимку рыбы рекордного веса, пожалев ее

Рыбак из Пенсильвании Дэниел Браун поймал оливкового сомика весом 32,8 килограмма и сфотографировался с ним, но не стал официально регистрировать рекорд штата, поскольку пожалел рыбу, сообщает phillyvoice.com.
Рыбак сказал, что «бой» с рыбой продолжался около пяти минут, а взвесив сомика, он узнал, что тот весит 32,8 килограмма. Рекорд составляет 29,9 килограмма.
Чтобы рекорд был зарегистрирован, нужно было взвесить рыбу, использовав сертифицированные весы комиссии по рыболовству Пенсильвании, но рыбак решил, что не успеет ее взвесить с вечера, предположил, что до утра рыба могла не дожить, и выпустил ее.
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