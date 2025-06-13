Блестящая карьера, дружба с Киркоровым и третья беременность: Регине Тодоренко — 35

«Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — высказалась тогда Тодоренко. Эти слова вызвали бурю негодования в обществе, после чего Тодоренко была лишена титула «Женщина года», а ряд компаний прекратили сотрудничество с ней.