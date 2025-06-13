Блестящая карьера, дружба с Киркоровым и третья беременность: Регине Тодоренко — 35

Регина Тодоренко отмечается день рождения 14 июня.
Регина Тодоренко — телеведущая, ставшая популярной после участия в проекте «Орел и Решка». Она могла стать морским инженером, но выбрала шоу-бизнес. Регина писала песни для звезд, вела популярные шоу, вышла замуж за известного певца Влада Топалова и оказалась в центре скандала, который чуть не лишил ее карьеры. 14 июня Регине Тодоренко исполняется 35 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Регины Тодоренко.
Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. В семь лет она впервые вышла на сцену школьного театра «Балаганчик». Также она занималась вокалом и хореографией. В 2007 году Регина окончила школу с отличием и поступила на факультет транспортных технологий Одесского национального морского университета. Однако вскоре поняла, что эта специальность ей не интересна и переехала в Киев. Там она поступила в университет культуры и искусств, выбрав направление режиссуры и шоу-бизнеса.
Карьера Регины Тодоренко.
Регина появилась на телевидении в 17 летФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва».
В 17 лет Регина стала ведущей телевизионного конкурса «Золотая десятка». Там ее заметила продюсер Наталья Могилевская и пригласила на «Фабрику звезд». Тодоренко вышла в финал проекта и попала в группу Real O. После завершения контракта в 2014 году Регина начала сольную карьеру. Тогда она выпустила свои первые треки Heart’s Beating и «Ты мне нужен». Кроме того, она писала песни для других исполнителей, в том числе для Николая Баскова и Ани Лорак.
В 2015 году Тодоренко прошла слепые прослушивания в шоу «Голос». Она вошла в команду Полины Гагариной, однако не дошла до финала. В 2016 году артистка выпустила сольный альбом Fire, после чего сделала перерыв в музыкальной карьере. В 2020 году она снова появилась на сцене, а в 2023 году записала композицию «Я не верю больше твоим словам», созданную вместе с Владом Топаловым.
«Орел и решка» и другие проекты.
Тодоренко участвовала во многих телевизионных проектахФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2014 году Регина Тодоренко присоединилась к команде популярного тревел-проекта «Орел и решка». Она стала одной из наиболее запоминающихся ведущих программы, выходившей в эфир на телеканале «Пятница!». За три года работы в шоу она приняла участие почти во всех его сезонах за исключением «Перезагрузки». Особенно сложным для Тодоренко выдался 13-й сезон под названием «Рай и ад», где ведущей пришлось столкнуться с резким контрастом между комфортом, предоставляемым «золотой картой», и крайне скромными условиями проживания.
В ноябре 2017 года Тодоренко официально объявила о своем уходе с проекта. Однако спустя году она появилась в шоу в сезоне «Орел и решка. Россия». В 2020 году Регина вернулась в основной проект «Орел и решка» в дуэте с Тимуром Родригезом. Также Тодоренко несколько сезонов работала судьей в шоу «Маска». Во время проекта она настолько сдружилась с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, что тот был готов приютить ее семью у себя дома на время ремонта, пишет NEWS.RU.
Также она участвовала в «Ледниковом периоде», а в 2021 году Регина вела экспериментальное шоу «TikTok и талант». В 2023 году вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в музыкальном проекте «Конфетка», где их задачей было сделать популярной песню малоизвестного автора. Исполненная ими композиция «Я не верю больше твоим словам» стала лучшей по итогам голосования. В 2024 году Тодоренко победила в шоу «Аватар» на НТВ, была ведущей кулинарного шоу «Дети рулят» на канале «Суббота!» и соведущей «Новой Фабрики звезд» на ТНТ вместе с Тимуром Родригезом.
Скандал с Региной Тодоренко в 2020 году.
Влад Топалов поддерживал Регину во время скандалаФото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва».
В 2020 году Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за неоднозначного заявления, сделанного в одном из интервью. Ведущая выразила мнение, согласно которому женщины, сталкивающиеся с домашним насилием, могут быть частично ответственны за происходящее.
«Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — высказалась тогда Тодоренко. Эти слова вызвали бурю негодования в обществе, после чего Тодоренко была лишена титула «Женщина года», а ряд компаний прекратили сотрудничество с ней.
Телеведущая публично извинилась за свои высказывания. «Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова рассказать, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — сказала телеведущая в своем видеообращении.
Регина сняла документальный фильм, посвященный проблеме домашнего насилия, а также совместно с супругом направила два миллиона рублей в благотворительный центр поддержки женщин. Кроме того, свою награду «Женщина года» Тодоренко передала Маргарите Грачевой — женщине, пострадавшей от жестокого нападения со стороны супруга.
Личная жизнь Регины Тодоренко.
На протяжении длительного времени Регина Тодоренко не афишировала свои отношения с продюсером Никитой Трякиным, с которым она познакомилась в студенческие годы. Однако в 2016 году в СМИ было опубликовано их совместное фото. Спустя два года, в 2018-м, стало известно о новом романе телеведущей — на этот раз с певцом и танцором Владом Топаловым. Они познакомились в 2017 год на репетиции спектакля «Заложи жену в ломбард», где сыграли супругов.
Регина признавалась, что первая встреча с Владом не произвела на нее впечатления. «Он мне не понравился дико. Сидел такой отстраненный на читке, высокомерный, а потом он начал мне писать», — говорила артистка.
В 2018 году Регина родила сына МайклаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Топалов же напротив мгновенно влюбился в артистку. Позже в интервью «Вокруг ТВ» он признался, что, играя влюбленных, им нужно было обниматься и целоваться. «Я влюбился в нее во время наших репетиций. Так как мы играли влюбленных, нам надо было и обниматься, и целоваться», — рассказал артист. Их первое свидание состоялось в ресторане. Это встреча была особенной, ведь они долго не виделись.
«В тот день я только вернулась в Москву после очередного месяца съемок “Орла и решки”, и, когда мы с Владом встретились в театре, нам уже не терпелось поговорить. Тогда мы еще не знали, что нас впереди ждут три месяца разлуки и долгие телефонные разговоры», — рассказала Регина. В 2019 году они сыграли свадьбу.
Первый сын Михаил (Майкл) появился на свет в декабре 2018 года. В июле 2022 года Регина родила второго мальчика Мирослава. В апреле 2025 года появились слухи о том, что Тодоренко снова в положении. В июне сети появились кадры, где Регина танцевала на мероприятии у друзей с заметно округлившимся животом.
«На свадьбе кормили хорошо! Наелась от пуза! А вообще, люблю эту сумасшедшую пару, которая уже 20 лет вместе! Всем огромной любви! P.S.: Я знаю, что у вас накопилась масса вопросов, дождитесь моего дня рождения, 14-го июня обо всем поговорим», — отметила артистка в своем telegram-канале.
Чем сейчас занимается Регина Тодоренко.
В марте 2024 года Регина появилась на большом экране, исполнив одну из центральных ролей в мелодраматической картине «Любовь со второго взгляда». Осенью состоялась премьера ее авторского тревел-шоу «Запретный Китай». Помимо этого, Тодоренко активно занимается музыкальной деятельностью и ведет собственный блог.
В конце мая 2025 года артистка опубликовала в социальных сетях снимки, сделанные у кратера вулканического озера. Вместе со съемочной группой она отправилась на Бали, где проходили съемки ее нового музыкального клипа.