Mehr: в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв

Ранее KP.RU сообщил, что Тель-Авив атаковал несколько военных баз Ирана, а также удары наносились по ядерным объектам Тегерана. Вашингтон заявил, что пока не участвовал в операции Израиля «Восходящий Лев». Но при этом в Белом доме обозначили готовность ответить за удары по Израилю, если таковые будут наноситься. При этом Трамп не выражает озабоченности, что локальный конфликт может перерасти в крупную войну на Ближнем Востоке. Но зато Трамп уверен, что удары Израиля «помогут усадить Иран за стол переговоров».