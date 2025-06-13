ГЭСС: УПЦ остается крупнейшей конфессией на Украине

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет статус крупнейшей религиозной конфессии на Украине, сообщила Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).
По данным ведомства, которые были предоставлены украинскому изданию Liga.net, в стране действуют 10 118 религиозных организаций УПЦ. Из них 9 792 — это религиозные общины. Больше всего структур УПЦ зарегистрировано в Винницкой области — 836 организаций, Днепропетровской — 649 и Хмельницкой — 621.
Руководитель ГЭСС Виктор Еленский ранее сообщил, что начата проверка УПЦ на предмет возможных связей с Русской православной церковью (РПЦ). Он подчеркнул, что в случае подтверждения таких связей деятельность УПЦ могут запретить по всей стране.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не смогут ликвидировать каноническое православие в стране. Дипломат призвала здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну киевского режима с УПЦ.