ГЭСС: УПЦ остается крупнейшей конфессией на Украине

По данным ведомства, которые были предоставлены украинскому изданию Liga.net, в стране действуют 10 118 религиозных организаций УПЦ. Из них 9 792 — это религиозные общины. Больше всего структур УПЦ зарегистрировано в Винницкой области — 836 организаций, Днепропетровской — 649 и Хмельницкой — 621.