Правительство и КГК утвердили совместную программу действий по стабилизации цен

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Программа является стратегическим планом. Она содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.
Основная цель реализации программы в 2025 году — насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования справедливой цены.
Как добавили в пресс-службе, совместные программы правительства и Комитета государственного контроля реализуются с 2022 года. Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год имели результативный характер. -0-