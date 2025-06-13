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Правительство и КГК утвердили совместную программу действий по стабилизации цен

Программа является стратегическим планом. Она содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Программа является стратегическим планом. Она содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.

Основная цель реализации программы в 2025 году — насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования справедливой цены.

Как добавили в пресс-службе, совместные программы правительства и Комитета государственного контроля реализуются с 2022 года. Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год имели результативный характер. -0-