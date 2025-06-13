Прохладно, ветрено, влажно: Жителей Молдовы ждут неуютные выходные, однако с понедельника опять жара — до + 30 градусов

В Кишиневе денем +21−23, ночью около 13 градусов тепла. Максимальные порывы ветра — 50 км/час. Преимущественно облачно. Вероятность дождя — 65%.
В прошлом году в столице в этот день было 20 градусов тепла.
На юге Молдовы днём +25 ночью, + 15 слабый дождь.
На севере страны днём +20, ночью +10, облачно.
К понедельнику нас ждёт 28−30 градусов тепла, а может даже и выше.
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