В Самарской области построят 826 новых площадок для сбора мусора и отремонтируют 822 существующих

При поддержке правительства Самарской области в этом году муниципалитеты закупят 10816 контейнеров, построят 826 новых площадок для сбора мусора и отремонтируют 822 существующих. Так, администрацией Самары закуплено почти 5 тысяч контейнеров, из которых уже выставлено на объекты более 1900, заключены контракты на общую сумму 188 млн. руб. для капитального ремонта не менее 156 и устройству 122 новых контейнерных площадок. Работы будут выполнены до 31 августа.